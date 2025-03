Fanpage.it - Liliana Resinovich, il legale del fratello: “Approfondire piste esistenti, delitto maturato nella sua cerchia”

Alla luce della nuova perizia dell'antropologa Cristina Cattaneo sul corpo dil'ipotesi del gesto volontario può essere definitivamente archiviata: la donna è stata uccisa. A Fanpage.it parla l'avvocato Nicodemo Gentile,del: "Chi continua a parlare di suicidio o non ha le nozioni per comprendere gli atti del fascicolo oppure non è in buona fede".