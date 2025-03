Gamerbrain.net - Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Recensione: All’arrembaggio

La saga diè sempre stata sinonimo di evoluzione, capace di sorprendere i giocatori con nuove ambientazioni e meccaniche, senza mai perdere il suo spirito originale. Conin, il team di Ryu Ga Gotoku Studio ci catapulta in un’interpretazione inusuale e affascinante del mondo criminale: le strade di Honolulu diventano il teatro di una battaglia tra clan rivali, dove il protagonista Goro Majima veste i panni di un vero e proprio pirata urbano.inL’aspetto più sorprendente di questo capitolo è la capacità di unire il classico gameplay della serie a nuovi elementi, come le battaglie navali e un sistema di combattimento rinnovato. Pur mantenendo lo stile cinematografico e la profondità narrativa che hanno reso la saga celebre, il gioco introduce un arsenale inedito, con la possibilità di usare sciabole, pistole e moschetti per affrontare i nemici in modi sempre più spettacolari e imprevedibili.