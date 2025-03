Ilrestodelcarlino.it - Liceali volati a New York. Incontro con Joe Biden

"Award of excellence" per le classi quarte e quinte del liceo classico e linguistico di Macerata e delle Scienze umane di Cingoli alla 51ª conferenza annuale Nhsmun 2025 (National high school model united nations). Seguendo il tema di quest’anno, "Global issues education", le classi hanno rappresentato Finlandia e Namibia, distinguendosi per il lavoro svolto. Grande la soddisfazione delle responsabili del progetto, Maria Luisa Violini e Francesca Giorgetti, e della dirigente scolastica Angela Fiorillo. Tra i tanti eventi svoltisi, anche l’"in-Person session" con il 46º presidente degli Stati Uniti, Joe