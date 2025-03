Libri d’artista alla Nami Gallery si presenta Memini del fotografo Cesare Accetta

Leggi su Ildenaro.it

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. In occasione del Finissage di Scansìa d’arte, mostra suifino al 26 marzodi Napoli, saràto il librodi.Il progetto fotografico diè un libroin cui confluiscono riflessioni, ricordi e molteplici quesiti: “La torre e l’uliveto – dice– sono i luoghi; una figura femminile; il mare distante, ma non tanto; qualcuno che attraversa il campo e lascia una traccia.