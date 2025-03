Ilfattoquotidiano.it - “L’ho fatto per pagare i miei debiti”: è stato condannato a 7 anni di carcere il modello-rapinatore Alioune Sylla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima protagonista sulle passerelle della Milano Fashion Week e poi dritto dritto aldi Brescia. Una storia rocambolesca quella del 24enne di origini senegalesi,.Il ragazzo èa settee 4 mesi in primo grado. Questa la pena inflitta in abbreviato dal gup del tribunale di Brescia a, che lo scorso anno aveva messo a segno una rapina in un compro oro a Brescia e poi un’altra in una gioielleria in centro travestito da rider. Condannati anche tre coimputati a pene da 7e 2 mesi a 1 anno e 8 mesi. I quattro ricettatori degli orologi e dei gioielli rubati sono stati rinviati a giudizio.Ilnon è nuovo purtroppo alla giustizia. Infattiè giànel dicembre scorso a 3e 2 mesi con alcuni complici per un’altra vicenda, una rapina ai ddi una donna alla quale presero il telefono e sotto minaccia si fecero dare le credenziali delme banking per prelevare denaro in bitcoin.