Tpi.it - L’ex ministro Sangiuliano: “Musk? Più colto di quanto appaia, gli ho pagato di tasca mia il biglietto per Galleria Borghese e Pantheon”

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione dell’ampliamento della biografia su Donald Trump, dal titolo Trump. La rivincita,della Cultura Gennaro, ora rientrato in Rai, ha parlato, oltre che del presidente Usa, anche del suo rapporto con Elon. Su Trump,dichiara: “Al di là di come la si pensi sul personaggio, bisogna riconoscergli una grande capacità di combattente. È un miliardario e avrebbe potuto ritirarsi nella sua Mar-a-lago, ma aveva preso 74 milioni di voti, pur sconfitto in maniera legittima da Biden. Aveva una base granitica e, dopo la sconfitta, ha rac200 milioni di dollari di donazioni. Oggi è più forte, ha vinto nel voto popolare, cosa che non succedeva ai repubblicani da Bush padre. Gli è riuscita una rielezione come non accadeva da oltre un secolo, con Grover Cleveland che fu il 22esimo e il 24esimo presidente”.