L’ex carabiniere dietro gli incendi a Sabaudia | Li appiccava per guadagnare sugli interventi

Sarebbe Enzo Cestra, exe responsabile di un’associazione di Protezione Civile, il presunto mandante di due roghi divampati ad agosto 2024 nel comune di(Latina). L’uomo, oggi 70enne, è stato arrestato con l’accusa dio boschivo e truffa aggravata. Secondo l’accusa, fu proprio lui ad appiccare glicon l’obiettivo di attirare finanziamenti verso la sua associazione di protezione civile Anc, che aveva il compito di spegnerli. Cestra, arrestato ieri – lunedì 17 marzo – dai carabinieri della forestale di Latina, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.I dueEnzo Cestra, exoggi in pensione, è il responsabile dell’associazione di protezione civile Anc, che prendeva finanziamenti dalla Regione Lazio per insegnare ai volontari come spegnere gli