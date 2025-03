Thesocialpost.it - L’ex calciatore Ganchev ricordato in Bulgaria con un minuto di silenzio: ma è ancora vivo e sta bene

Singolare episodio in, dove l’Arda Kardzhali ha osservato undiper commemorare Petko, exdel club. Un gesto di rispetto che avrebbe avuto senso, se non fosse chee gode di ottima salute.Leggi anche: Edoardo Bove e il ritorno in campo dopo il malore: ilè determinato a tornare a giocareL’errore prima della partita contro il LevskiPrima dell’incontro tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, i giocatori si sono disposti in cerchio per rendere omaggio a, classe 1946 e autore di oltre 120 gol in carriera. Tuttavia, mentre il tributo erain corso, il club è stato informato dell’errore:non era affatto deceduto.Le scuse del club e la reazione diL’Arda Kardzhali ha subito pubblicato una rettifica ufficiale sui propri canali social, scusandosi con la famiglia diper la clamorosa svista: «Avevamo ricevuto informazioni errate sulla sua morte.