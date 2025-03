Linkiesta.it - L’evoluzione della rete elettrica italiana di Terna nel cuore della transizione verde

Il nuovo Piano di sviluppo decennale diè la cartina tornasole del futuro del nostro sistema energetico, destinato a essere sempre più green. I ventitré miliardi di euro di investimenti (aumento del dieci per cento rispetto al precedente Piano) previsti nei prossimi dieci anni, infatti, serviranno soprattutto a integrare nel sistema elettrico italiano la crescente capacità rinnovabile. Nel 2024, stando ai dati di, le energie pulite hanno raggiunto il valore più alto di sempre a livello di coperturadomanda nazionale: 41,2 per cento rispetto al 37,1 per cento del 2023. I consumi elettrici italiani sono aumentati del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente (312,3 miliardi di kilowattora), il che rende la crescita delle rinnovabili nel 2024 ancora più incoraggiante. Per dare continuità a questi numeri, alzando ulteriormente l’asticella, bisogna anche incrementare la capacità di trasporto, realizzare infrastrutture resilienti e all’avanguardia, pianificare interventi che possano risolvere le congestioni locali.