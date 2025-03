Ilfattoquotidiano.it - L’Europa è ormai nel Dna degli spagnoli: una piccola rivoluzione culturale

In Spagna, come nel resto d’Europa, in queste settimane di turbolenze geopolitiche si discute molto del sentimento europeo e di quanto l’Unione incida nella vita dei cittadini. Sondaggi, analisi sociologiche, riflessioni di opinionisti si susseguono sui principali quotidiani per spiegare il rapporto con le istituzioni europee o per individuare nuove rotte in un mare aperto, sconosciuto.Non è più tempo di ‘luna di miele’, quando la Spagna conobbe la passione e la concretezza del sogno europeo. Il traguardo di Bruxelles, raggiunto con la faticosa adesione del 1986, ha indicato un orizzonte più ampio segnando la chiusura definitiva dei decenni bui del blocco franchista, fatto di isolamento e autarchia, e ha marcato l’avvio della grande modernizzazione del paese. Tutti i grandi cantieri infrastrutturalianni ’90 hanno avuto l’insegna europea, con un paese che, come pochi, ha mostrato efficienza nell’utilizzazione dei fondi Ue.