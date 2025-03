L’eurodeputato francese contro la Casa Bianca | Adulate i tiranni Se la libertà non vi interessa più la porteremo avanti noi

Leggi su Open.online

Durante una conferenza stampa, la portavoce dellaKaroline Leavitt aveva risposto con una battuta alla proposta provocatoria del parlamentare europeoRaphaël Glucksmann, il quale aveva suggerito la restituzione della Statua dellain quanto gli Stati Uniti non rappresenterebbero più i valori die democrazia che portarono la Francia a donare il celebre monumento. «Se non ci fossero stati gli Stati Uniti, oggi i francesi parlerebbero tedesco», ha dichiarato Leavitt, facendo riferimento al ruolo degli Stati Uniti nella liberazione della Francia dall’occupazione nazista. La risposta di Glucksmann non si è fatta attendere.In un thread su X,Glucksmann ha ricordato l’eroismo degli americani che hanno combattuto per la liberazione dell’Europa dal nazismo, ribadendo l’eterno debito e gratitudine che la Francia nutre nei confronti degli Stati Uniti.