Lettera del Papa al Corriere | Bisogna disarmare la Terra  

AGI - "Dobbiamole parole, perle menti ela. C'è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità". È quanto ha scrittoFrancesco in unadel 14 marzo indirizzata al direttore del, Luciano Fontana, e pubblicata sul sito del quotidiano. "Mentre la guerra non fa che devastare le comunità e l'ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti" si legge "la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità. Le religioni, inoltre, possono attingere alle spiritualità dei popoli per riaccendere il desiderio della fratellanza e della giustizia, la speranza della pace. Tutto questo chiede impegno, lavoro, silenzio, parole", ha continuato il pontefice nella missiva, scritta in risposta a un messaggio di augurio di Fontana per la sua salute".