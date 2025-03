Panorama.it - L'estetica scintillante di Anora ha conquistato tutti

Uno dei film più premiati — con cinque Oscar — e chiacchierati dell’anno,racconta la storia di una giovane donna che che si muove tra le luci e le ombre di una New York tanto affascinante quanto spietata. Diretto da Sean Baker, il film segue la vicenda di Ani, una spogliarellista che finisce col trovarsi coinvolta in un vortice di eventi travolgenti quando decide di sposare il figlio di un oligarca russo all’insaputa della famiglia. La protagonista, interpretata con straordinaria intensità da Mikey Madison, è una figura femminile complessa, capace di incarnare al tempo stesso fragilità e resilienza. La suariflette questa dualità: nei dettagli del suo look si legge il contrasto tra la dolcezza della sua giovane età (23 anni, ndr) e la durezza di una realtà troppo grande da affrontare.