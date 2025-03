Movieplayer.it - L'Eredità: la parola della Ghigliottina, il riassunto della puntata del 17 marzo 2025

Leggi su Movieplayer.it

Andiamo a scoprire cosa è successo nelladel 17de L'e quali sono stati gli indizi per trovare la. Una nuova settimana è iniziata, e abbiamo avuto modo di vedere lade L'di lunedì 17, che è andata in onda alle 18.40 su Rai 1. Il conduttore Marco Liorni ha salutato la nuova campionessa Ilaria e ha presentato gli sfidanti. Facciamo la conoscenza di Luigi di Ravenna, quadro direttivo, super informato su tutto ciò che riguarda Mina. In questagioca anche Chiara di Brescia, insegnante di Scienze Motorie e osteopata. Altro debuttante è Gabrieleprovincia di Massa-Carrara, impiegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). E poi, c'è Silvia di Venezia, lavora come impiegata .