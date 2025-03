Milanotoday.it - Leoncavallo sotto sfratto, ma spunta la manifestazione di interesse per quell'immobile in periferia

Leggi su Milanotoday.it

A un giorno dall'ennesimo tentativo di, l'Associazione mamme antifasciste delha presentato al Comune di Milano unadipreliminare con richiesta di sopralluogo per l'eventuale concessione d'uso di unin via San Dionigi, l'area nelle immediate.