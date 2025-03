Forlitoday.it - "L'enoturismo è leva strategica per lo sviluppo economico delle aree rurali"

Leggi su Forlitoday.it

Fausto Faggioli, presidente di Albatros Rete Earth Accademy, sarà al Vinitaly di Verona, in programma dal 6 al 9 aprile, per parlare di. "L’non è più solo una visita in cantina, ma un’esperienza immersiva che coinvolge emozioni, cultura e identità territoriale - esordisce.