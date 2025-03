Thesocialpost.it - L’emozionante lettera d’addio di Denise: “23 anni di felicità, grazie alla mia famiglia”

“Non so quando arriverà quel giorno, ma voglio che la miasappia che ho vissuto una vita meravigliosaa loro”. Così inizia la commoventediSciortino, 23, palermitana scomparsa nei giorni scorsi a causa di una malattia incurabile. Nel suo messaggio, scritto prima della morte,ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine verso coloro che l’hanno amata.“Sono stata felice per 23, anche durante la malattia, e ora, nel momento più difficile, mi sento ancora gratavita per l’amore che mi ha donato”, scrive, o “Deny” come amava farsi chiamare. “Non importa quando me ne andrò. Mi sento in pace, completa e spero che chi mi ha voluto bene mi ricordi così”.Nel suo scritto,esprime anche la sua preoccupazione per il dolore che i suoi cari dovranno affrontare: “Purtroppo non posso evitare che soffrano e questo mi ferisce, ma la sofferenza non deve prevalere.