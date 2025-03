Nerdpool.it - LEGO Pokémon è ufficiale: nel 2026 arrivano i primi set!

Dopo anni di speculazioni e desideri da parte dei fan,e TheCompany hanno annunciato ufficialmente una partnership pluriennale che porterà nelset!L’annuncio, arrivato direttamente dal quartier generaledi Billund, in Danimarca, segna un momento storico per entrambi i franchise e apre le porte a una nuova era di costruzioni a tema, brick by brick. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@italyofficial): la partnership che tutti aspettavanoPer la prima volta, i fan potranno costruire ed esplorare il mondoattraverso i celebri mattoncini. L’operazione nasce dalla collaborazione tra due colossi dell’intrattenimento, entrambi con una community appassionata e valori comuni legati all’immaginazione, alla creatività e al divertimento.