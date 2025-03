Lanazione.it - “Leggere è Familiare”, l’iniziativa del Consultorio del Valdarno e della rete delle biblioteche

Arezzo, 18 marzo 2025 – Anche nel 2025, ildel, insieme alledi Montevarchi, San Giovannie Terranuova Bracciolini, propone tre edizioni del progetto “”. Il primo appuntamento si terrà il 20 marzo alin via 3 Novembre 18, a San Giovanni, dalle 16.00 alle 17.00 (età 0- 18 mesi) e dalle 17.30 alle 18.30 (età 18-36 mesi).è supportata dall’Asl Toscana sud est e dalla Conferenza zonale dei Sindaci delAretino. In, i servizi sanitari e lecomunali aderenti collaborano per diffondere le migliori pratiche a favore del benessere. Attraverso i programmi “Nati per” e “Nati per la musica”, promuovono momenti di condivisione e crescita e tra marzo e novembre sono previsti tre incontri.