Quotidiano.net - Lega: Nessuna Truppa Italiana in Ucraina, Sostegno alla Pace di Trump

"Niente truppe italiane inipotesi di esercito europeo, nessun taglio ai fondi per lo sviluppo e nessun accenno a un debito comune europeo, massimoall'impegno di Donaldper lae investimenti per la sicurezza in Italia. Bene il discorso di Giorgia Meloni che va nella giusta direzione, fortemente auspicata da Matteo Salvini. La realtà è più forte di ogni fantasia giornalistica, gli italiani chiedono, salute e lavoro, non tagli e tasse per comprare armi e proseguire guerre". Lo riferisce una nota della