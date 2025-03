.com - Lee Miller, recensione: Kate Winslet è la celebre fotografa di guerra in questo biopic dal cast stellare

La nostradi Lee: ilcon, Alexander Skarsgård, Andy Samberg e Marion Cotillard che racconta ladie il ruolo delle donne all’interno del conflittoIl film sullaamericana Lee, diretto da Ellen Kuras, arriva sul grande schermo distribuito da Vertice 360. La protagonista è interpretata da una magnifica, incaso anche produttrice, che si è guadagnata per il ruolo la candidatura ai Golden Globe come Miglior Attrice.Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, Leedelizia lo spettatore con unche vede al fianco dianche Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard, Andy Samberg e Josh O’Connor. Grazie alle ottime interpretazioni degli attori, all’espediente del flashback e alla potenza della fotografia, il film si rivela essere un piacevole viaggio alla scoperta di una delle figure femminili più rilevanti del XX secolo.