Ilgiorno.it - Lecco, una discarica di pneumatici sommersa nel lago di Garlate

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 marzo 2025 – Unanelle acque del. L'hanno scoperta e bonificata i sommozzatori volontari della Protezione civile didaldi, il verodell'Addio monti dei Promessi sposi. Erano adagiati sul fondale a pochi metri dalla riva nel tratto della zona di Rivavella. I sub hanno recuperatoo almeno una trentina di, sia di auto, sia di camion. Erano lì sotto da anni. Probabilmente venivano utilizzati come parabordi e protezione per l'attracco delle barche. Le gomme sono state poi portare vie dagli operatori ecologici di Silea, la società pubblica dei rifiuti, per essere correttamente smaltiti. A chiedere l'intervento, coordinato poi da chi lavora nel Servizio Ambiente comunale, è stato l'assessore alle Cura della città Maria Sacchi.