Leccami le pa**e stro**o e vaffan**lo My italian is fantastic | le parolacce di Bill Kaulitz dei Tokio Hotel ad un concerto diventano virali – IL VIDEO

Uno dei gruppi più famosi degli anni 2000 sono ancora “vivi, sani e lucidi”, per citare Vasco Rossi. Milano ha accolto il 15 marzo iall’Alcatraz sold out.Davanti a 3mila fan calorosissimi sono apparsi il frontman(batteria e chitarre), il fratello gemello Tom(tastiere e chitarre), Georg Listing (basso) e Gustav Schäfer (batteria).Il tempo, per chi era presente, sembra essersi fermato. I ragazzi oggi hanno 35 anni, ma quando hanno iniziato la scelta nel mondo della musica, grazie a hit come “Monsoon”, di anni ne avevano solo 15.Il loro percorso musicale nella discografia nel lontano 2005 con l’album tutto in tedesco “Schrei”. I discografici decidono di puntare sulla band per il mercato estero ed è così che chiedono adi proporre una versione in lingua inglese versione in inglese di “Durch Den Monsun” ed è così che è nata “Monsoon” che ha consacrato ial successo mondiale.