Quotidiano.net - Le specialità italiane per celebrare a tavola tra gusto e tradizione

Leggi su Quotidiano.net

La Festa del Papà, celebrata il 19 marzo in onore di San Giuseppe, è un’occasione che unisce la devozione religiosa allaculinaria italiana. In tutto il Paese, questa ricorrenza è accompagnata da dolci tipici che variano da regione a regione, testimoniando la ricchezza gastronomica locale. Alcune preparazioni, tramandate di generazione in generazione, rappresentano veri e propri simboli della cultura italiana. Tra le più conosciute vi sono le raviole bolognesi, le frittelle di riso toscane, i bignè e le zeppole di San Giuseppe, dolci che raccontano storie di famiglia e antiche tradizioni. A Bologna, la Festa del Papà si celebra con le raviole di San Giuseppe, dolcetti dalla forma a mezzaluna simili a piccoli ravioli. L’impasto, ricco di burro, ricorda una pasta frolla e racchiude un morbido ripieno di marmellata o di mostarda bolognese, una particolare confettura a base di mele cotogne, pere, arance e un lieve accenno di senape.