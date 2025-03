Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 18 marzo

Leggi su Tpi.it

Le, 18Questa sera, martedì 182025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la prima puntata sarà la decana Marisa Mariotti, nata il 141934 a Cintolese, una piccola frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia, a pochi passi dal padule di Fucecchio, la più estesa palude interna italiana, teatro nel 1944 di un eccidio nazista in cui furono trucidati 174 civili. La famiglia vive in aperta campagna in condizioni molto precarie, senz’acqua, senza luce e nemmeno la brace con cui scaldarsi in inverno. Fin da piccola Marisa è impegnata con tutta la famiglia nella raccolta del sarello, un’erba che cresce spontanea nella palude e che, una volta essiccata, viene intrecciata per fare i rivestimenti delle damigiane.