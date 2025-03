Le otto montagne | la storia vera dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

Le: lailDopo essersi aggiudicato il Premio della giuria al Festival di Cannes, Le(qui la nostra recensione) si è affermato come un grandissimo successo di critica e pubblico anche una volta arrivato al cinema. Scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, coppia di registi e sceneggiatori belgi (lui ha diretto Alabama Monroe – Unad’amore e Beautiful Boy, lei ha invece co-sceneggiato il primo di questi due), ilè tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, pubblicato nel 2016 e vincitore del Premio Strega nel 2017.Un racconto che mescola nostalgia, amicizia, desiderio di esplorazione e legame con il proprio territorio e la natura, che non ha lasciato indifferenti gli spettatori. Un successo che ha portato Lea vincere anche quattro David di Donatello, tra cui Miglior sceneggiatura non originale e Miglior