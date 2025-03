Ilgiorno.it - Le “operacce“ di Paolo Rossi per non smarrire troppo la strada

Dopo il doppio sold out a Monza,arriva a Binario Nova con la sua “Operaccia satirica. La guerra dei sogni“. L’appuntamento è per sabato alle 21.trasforma "in buffe composizioni" i grandi classici della letteratura. "Chi è capace di narrare storie ha il potere di governare il mondo, che sia una nazione, un condominio, una famiglia o una coppia - spiega l’attore -. Lesatiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi “rubati“ dalla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare. Il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole.