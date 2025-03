Gqitalia.it - Le Nike Pegasus Trail 5 Gore-Tex sono le sneaker migliori per correre sotto la pioggia, e non solo

La Gore-Tex è forse la migliore scarpa da corsa del momento per la pioggia. I motivi di questo primato? Offre una combinazione quasi unica di impermeabilità, leggerezza e comfort, cosa assai rara nei modelli con membrana impermeabile.Se il vostro obiettivo è avere una scarpa versatile che si adatti sia all'asfalto bagnato nei giorni di pioggia sia ai sentieri fangosi, questo modello è un serio candidato a entrare nel vostro parco scarpe. Inoltre, il mix di estetica e funzionalità la rende una perfetta compagna per i viaggi, in quanto è adatta sia per l'allenamento e l'escursionismo su superfici diverse sia per un uso quotidiano più urbano.