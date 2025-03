Linkiesta.it - Le imprese chiedono un altro rinvio di tre mesi sulle assicurazioni contro i disastri climatici

Leggi su Linkiesta.it

L’obbligo dovrebbe scattare dal 31 marzo, già slittato di tregrazie al decreto Milleproroghe. Ora – come riporta Il Sole 24 Ore – a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativoobbligatorie per lele calamità e le catastrofi naturali, Confindustria scende in campo e chiede una ulteriore proroga di novanta giorni.La norma era prevista dalla legge di bilancio. Secondo l’associazione degli imprenditori, però, ci sarebbero ancora troppi aspetti da chiarire sull’applicazione. Con il rischio che, soprattutto nella prima fase quando ancora la copertura non si è diffusa, le aziende si trovino a pagare premi esosi, fino a decine di migliaia di euro anche per le realtà piccole, se situate in regioni più esposte alle calamità.