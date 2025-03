Biccy.it - Le fan di Zeudi prendono di mira Federico: offese, insulti, minacce e segnalazioni

La psicologa Piera che da oltre vent’anni segue i concorrenti del Grande Fratello probabilmente strapperebbe la sua laurea davanti al delirio collettivo delle fan diDi Palma che, da un paio di mesi, stanno manovrando i televoti e offendendo qualsiasi persona muova una critica alla loro beniamina. Ieri hanno pure contattato un’organizzazione che difende i diritti umani per chiedere supporto per la Miss in quanto vittima, a loro dire, di bifobia e misoginia.Il comportamento diall’interno della Casa del Grande Fratello è stato piuttosto ambiguo: dopo essersi baciata con Helena e aver iniziato un percorso di conoscenza con lei, ha baciato anche Alfonso, per poi fare un passo indietro. Quando Helena è stata eliminata, credendola definitivamente fuori,si è avvicinata a Javier, ma ha ricevuto un rifiuto quando la brasiliana è rientrata nella Casa e l’argentino ha deciso di approfondire la conoscenza proprio con lei.