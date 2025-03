Ilfattoquotidiano.it - Le condizioni del Papa: “Situazione è stabile. Non ha usato la ventilazione meccanica”

La condizione clinica del“continua a restarein un quadro complesso” ma “ci sono dei miglioramenti lievi” in ambito motorio e respiratorio. È quanto fa sapere la sala stampa vaticana, preannunciando un nuovo bollettino medico per mercoledì sera. I miglioramenti, spiega la Santa Sede, si sono tradotti in una “diminuzione dellanon invasiva nella notte” e “dell’ossigenazione ad alti flussi durante il giorno”.In particolare, la notte scorsa “non ha fatto uso di, hagli alti flussi”. Si tratta di una “buona notizia” da “accogliere con prudenza” perché, sottolinea la sala stampa, “si tratta di una progressiva riduzione”. Nel corso della giornata,Francesco – ricoverato all’ospedale Gemelli da oltre un mese in seguito a una polmonite bilaterale – ha continuato le terapie, alternando alla “preghiera e un po’ di attività lavorativa”.