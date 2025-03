Ilfattoquotidiano.it - Le Case di comunità? Piccole isole nel deserto: senza medici e sanitari. Questo è il post Covid?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stato fortunato. Non ho avuto nessun parente e nessun amico morto per il. Io stesso, facendo l’oculista a pochi centimetri dalla bocca dei pazienti, sono stato colpito nella fase calante dell’epidemia ed è stato, veramente, poco più di una influenza.L’unico amico che ho perso è stato il dottor De Donno che ha deciso di togliersi la vita per l’abbandono sociale per una terapia con il sangue iperimmune che è stata determinante per alcune persone anche in situazioni disperate. Lo avevo sentito telefonicamente pochi giorni prima. Combattivo ma isolato ormai. La montagna lo aveva travolto e nessuno voleva arginare il precipizio.Sono passati cinque anni da quel periodo e tutti vogliono dimenticare anche perché il mondo deve affrontare ben altri tipi di guerre sparse a leopardo. Guerre sicuramente causate dall’uomo per il potere soggettivo e nazionale.