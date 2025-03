Linkiesta.it - Le big europee della difesa sono le nuove Magnifiche Sette

Gli investitori si rifugiano nella. Mentre le big tech statunitensi stanno arrancando in Borsa, sotto i colpipolitica economica trumpiana, i titoli europeistanno sovraperformando nei principali indici europei e americani. Se le, ovvero le MegaCap tecnologiche statunitensi Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, nel 2024state tra le migliori performer del mercato azionario globale, con un guadagno del sessantatré per cento, il 2025 ha messo invece in discussione il loro dominio. Da gennaio, il gruppo dei migliori titoli americani ha ceduto ceduto il tredici per cento, affossato soprattutto dal tracollo di Tesla di Elon Musk, che ha registrato un -38 per cento.Dopo le scelte di Donald Trump di tagliare gli aiuti americani all’Ucraina e la presentazione del piano ReArm Europe da ottocento miliardi di euro, gli investitori sembrano essere andati alla ricerca di nuovi lidi, trovando sicurezze nell’industriaeuropea.