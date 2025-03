Ilrestodelcarlino.it - "Le bambine erano impaurite. Abbiamo scavalcato la ringhiera"

"Non potevamo scendere dalle scale a causa del fumo, così mio marito halacon le nostre tre bimbe per metterle al sicuro. Lo stesso hanno fatto altredell’appartamento vicino:, piangevano, leportate tutte a casa di mia madre". Così Sabrina Branchesi racconta i momenti di paura vissuti l’altra notte nel palazzo di via Silone. È stata lei, all’1.54, ad allertare i vigili del fuoco. "Stavamo dormendo – spiega –, quando mia madre che vive qui vicino mi ha chiamato dicendo che c’era puzza di fumo. Sono andata a controllare, anche io sentivo odore di plastica bruciata. Quando ho aperto il portone, ho visto il fumo che entrava da sotto. Arrivava dalla tromba delle scale". Sono stati momenti di grande concitazione. "Qualcuno è sceso dalle scale – prosegue Branchesi – con un asciugamano bagnato davanti alla bocca e al naso.