"Le assenze non sono un alibi. Oltre un’ora per recuperare"

Negli ultimi anni il Chiesanuova ha spesso rovinato i sogni del Monturano Campiglione, ma stavolta potrebbe essere accaduto il contrario. La sconfitta 1-0 patita domenica dal team di Mobili infatti ha probabilmente azzerato le speranze di primato per i biancorossi. Vero che proprio tra domenica e il turno successivo il Chiesanuova affronterà una dopo l’altra proprio le due co-capoliste K-Sport Montecchio e Maceratese, vero che l’esclusione del Fano muterà un po’ la classifica, però è altrettanto vero che il Chiesanuova di fatto ha una partita in meno proprio perché non potrà giocare e sfruttare l’ultimo turno in trasferta col Fano. Lo stop di Monte Urano, dopo due vittorie consecutive senza subire reti, ha fatto arrabbiare il presidente Luciano Bonvecchi: "La squadra si è presentata solo fisicamente a Monte Urano e letra squalifiche e infortuni (Mongiello, Monaco più Persiani uscito dopo pochi minuti, con Sbarbati non al meglio) non posessere un