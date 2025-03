Quicomo.it - Le 5 sagre più belle della Lombardia in primavera: orecchiette, festa della birra, pasta con le sarde

Leggi su Quicomo.it

Laè il momento perfetto per godersi una gita fuori porta e scoprire i sapori e le tradizioni delle migliori. Ecco cinque eventi imperdibili, tutti a breve distanza da Como e provincia, o comunque raggiungibili in giornata, dove immergersi in atmosfere uniche tra.