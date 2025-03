Sololaroma.it - Lazio-Roma, Castellanos ko: a rischio il derby

Il 13 aprile 2025 sarà una data importante per i tifosi biancocelesti e giallorossi: andrà in scena ildella capitale tra.Nel match di andata la squadra di Claudio Ranieri aveva sconfitto quella di Marco Baroni per 2-0, una vittoria fondamentale per unain cerca di riscatto dopo un periodo complicato. Attualmente, la classifica di Serie A vede laa soli 2 punti di distacco dalla. Entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi nelle prossime giornate, ma dovranno fare i conti con assenze importanti in attacco., out: infortunio al polpaccio e stop di 15 giorni Lafesteggia la qualificazione ai quarti di Europa League dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen, ma le cattive notizie non tardano ad arrivare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tatyè costretto a fermarsi per 15 giorni a causa di un indurimento al polpaccio destro.