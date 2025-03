Secoloditalia.it - L’avvertimento di Draghi all’Ue: «L’eccesso di regole equivale a un dazio del 45%»

Leggi su Secoloditalia.it

Oggi è «ancora più urgente» per l’Ue spingere sull’acceleratore della competitività. A dirlo è stato Mario, illustrando il Rapporto sul futuro della competitività europea in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue della Camera e del Senato e alla vigilia di un Consiglio europeo che ha la competitività fra i propri punti all’ordine del giorno. Da quando quel Rapporto è stato presentato, nel settembre del 2024, c’è stato «un mutamento dell’ordine internazionale in parte annunciato, in parte improvviso per la rapidità con cui tutti questi cambiamenti sono stati annunciati o attuati», ha spiegato, precisando che il Rapporto «non è obsoleto, ma ancora più urgente», perché se «non riusciamo a focalizzarci di più sui settori» che aumentano maggiormente la crescita come il digitale e «a fare crescere l’industria tradizionale non riusciremo neanche a soddisfare questi nuovi bisogni».