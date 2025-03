Ilgiorno.it - Lavoratori Ikea in mobilitazione: "Richieste cadute nel vuoto"

"Senza integrativo non dormiamo più". Ieri, flash mob deia Carugate, per raccontare il loro disagio i dipendenti, - nel quartier generale alle porte di Milano sono un migliaio degli oltre 7.400 in Italia - hanno allestito una camera da letto. Prosegue laper il rinnovo del contratto interno al colosso del mobile scaduto nel 2018. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione e un primo pacchetto di 24 ore di sciopero, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto un’altra giornata di protesta in tutto il Paese fra sabato e lunedì. Obiettivo, "sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni occupazionali e sulle nostrenel", spiegano. Dopo oltre un anno e mezzo di trattative, "l’azienda ha scelto di voltare le spalle ai propri dipendenti".