Internews24.com - Lautaro: «Milano è casa mia, spero di portare altri trofei al club perché quando vinci vuoi continuare». Il tributo dell’Inter al proprio capitano – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «mia,dial». IlL’Inter celebraMartinez e lo fa con “In Arte“, una produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube delmilanese, realizzata con ildei campioni d’Italia, il quale racconta le tappe che lo hanno portato a diventare il miglior marcatore straniero nella storia delnerazzurro. Ecco un primo estratto, pubblicato sui canali social ufficiali dei nerazzurri.“diall’Inter,il primo”UnMartinez come non lo avete mai visto ??“?? ???? ???????”- una produzione originale Inter Media House disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube di Inter#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) March 18, 2025 PAROLE – «Do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva.