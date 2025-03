Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Sempre il massimo per l’Inter! Milano è casa mia»

è il protagonista di un nuovo contenuto esclusivo a lui dedicato, creato da Inter Media House. Il club nerazzurro gli ha dedicato un contenuto esclusivo chiamato "In arte".GIURA AMORE – Il capitanodurantevista tratta diversi temi, ma l'amore pere i colori nerazzurri vengono ribaditi continuamente: «mia, è come se fossi nato qui. Da quando è nata mia figlia, io sono cambiato, sono diventato ancora più forte come uomo, come papà e come marito. Do ilogni giorno, segnare 100 gol alè stato bellissimo, farlo in una finale ha avuto un significato ancora più unico. Mi aspetto di portarepiù trofei al».