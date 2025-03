Iodonna.it - L'attore di "Centovetrine e "Il paradiso delle signore" si è spento il 14 marzo a causa di una «patologia grave del sangue»

«Portate i vostri sorrisi più luminosi». È la richiesta fatta a tutti coloro che vorranno salutare Pietro Genuardi per l’ultima volta. L’die Ilsi èil 14di una «del». I funerali si terranno oggi, 18, «presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come “Chiesa degli artisti”», ha fatto sapere la famiglia. Diffondendo via social quello che sembra l’ultimo desiderio dell’. Che, per il suo ultimo saluto, non desidera volti tristi ma facce sorridenti. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Addio a Pietro Genuardi,di “” e “Il” Addio a Pietro Genuardi, oggi i funeraliPietro Genuardi è morto a 62 anni.