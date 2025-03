Laspunta.it - Latina, sparisce la scuola Don Milani. Le preoccupazioni della Gilda sul futuro del personale

“Non è corretto parlare di accorpamento degli istituti comprensivi Done Vito Fabiano in quanto si tratta di una vera e propria fusione: lache si trova nei quartieri Q4 e Q5 si estingue perché viene assorbita dall’istituto di Borgo Sabotino e ridotta al rango di plesso”. Lo puntualizza la coordinatrice provincialeInsegnanti di, Patrizia Giovannini.La conferma di quanto aveva previsto e preannunciato il sindacato arriva dai codici meccanografici assegnati alle istituzioni scolastiche del capoluogo pontino, così come appaiono nelle istanze online per la domanda di mobilità dei docenti. “Diversamente da Terracina, dove per il Bianchini e il Filosi si parla di accorpamento ed è stata mantenuta la denominazione dell’istituto Filosi, su– spiega Giovannini – risulta chiaramente la cancellazione dell’IC Don, e quindi la riduzione da 12 a 11 istituti comprensivi sul territorio comunale.