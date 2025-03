L’associazione di tennisti fondata da Djokovic denuncia i vertici del tennis inclusa l’Atp La replica | Pensate a dividere e disinformare

Leggi su Open.online

La ProfessionalPlayers’ Association, il sindacato deico-fondato da Novak, ha avviato un’azione legale contro gli organi di governo del, Atp, Wta, Itf e Itia, per «pratiche anti-competitive e un palese disprezzo per il benessere dei giocatori». Lo riporta l’edizione online della Bbc, secondo cui la Ptpa ha depositato una causa di 163 pagine presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York. Nel documento, costituita nel 2020, chiede «la fine del controllo monopolistico», nonché un risarcimento finanziario ale alla Wta, rispettivamente il circuito maschile e femminile, e all’Itf, l’InternationalFederation (Itf) oltre che all’Itia, l’InternationalIntegrity Agency. Secondo quanto si legge nel comunicato del, prima di procedere con la stesura del documento Ptpa ha incontrato più di 250 giocatori nei tour, tra cui la maggior parte dei top 20 maschili e femminili: «Il back dei giocatori, estremamente positivo, è stata una conferma clamorosa: il cambiamento è necessario ora e i giocatori sono uniti nella loro lotta per la riforma che i giocatori desiderano con veemenza».