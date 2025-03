Thesocialpost.it - Lascia la compagna e sparisce nel nulla: il dramma di Davide, le disperate ricerche

Leggi su Thesocialpost.it

Ascia, 47 anni, originario della provincia di Caltanissetta, è scomparso in Germania. Si era trasferito a Monaco di Baviera nel febbraio 2024, dopo una separazione dalla moglie e alcuni conflitti familiari. In Germania lavorava come muratore e aveva intrapreso una relazione con una donna del posto, terminata però nel dicembre 2024.La sua scomparsa risale a gennaio 2025: l’ultimo contatto con la famiglia è avvenuto il 15 gennaio, durante il compleanno della sorella. Dopo aver provato invano a mettersi in contatto con lui, i familiari hanno scoperto tramite Instagram che l’exdi Ascia non riusciva a raggiungerlo da settimane. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe dovuto tornare nell’appartamento per ritirare dei suoi effetti personali, ma nessuno rispondeva.Il 25 gennaio, i fratelli disi sono recati a Colonia, dove hanno contattato la polizia.