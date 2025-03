Lapresse.it - L’artista rom Nikolic critica canzone di Lucio Corsi: “Non chiamateci zingari”

È diventata un piccolo caso la‘Altalena Boy’ del cantautore toscano, arrivato secondo a Sanremo con il suo brano ‘Volevo essere un duro‘.e attivista di origine rom Rašid Nikoli? ha infattito i versi di, che a un certo punto dellarecitano: “C’è chi dice ‘l’hanno preso gli/E l’han portato in un campo fuori Roma‘”. Le critiche dicontro“Se vogliamo partire anche solo dal termine, ‘zingaro’ è un dispregiativo, ed è un termine che non arriva dalla nostra lingua e non appartiene alla cultura rom ma è stato qualcosa che ci è stato imposto ed è un termine che arriva dalla schiavitù che i rom, la cultura romaní, l’identità romaní hanno subito per 500 anni nei principiati danubiani. Infatti il termine ‘zingaro’ vuol dire letteralmente schiavo.