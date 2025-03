Amica.it - L’arte delle sovrapposizioni: come padroneggiare il layering questa primavera

Laè la stagione perfetta per sperimentare con ilche permette di giocare con texture, colori e volumi per creare look versatili e alla moda. Con le temperature ancora variabili e spesso imprevedibili, vestirsi a strati diventa una strategia funzionale oltre che estetica. Un outfit ben studiato consente di adattarsi con facilità ai cambiamenti climatici della giornata, permettendo di rimanere fresche nelle ore più calde e protette quando cala la temperatura. Il, però, è molto più di una soluzione pratica: è una vera e propria tecnica di styling, capace di trasformare anche il più semplice degli outfit in un gioco sofisticato di proporzioni e materiali.