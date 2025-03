Iltempo.it - L'arma, il testimone e quegli strani suicidi: l'altra pista dei pm che riapre Garlasco

Spunta il superrimasto nell'ombra per diciotto anni e al setaccio finiscono alcuniche hanno sconvolto. La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, in cui è indagato per concorso in omicidio il 37enne Andrea Sempio, ha rotto il muro di omertà che, da quasi due decenni, regna nella cittadina del Pavese, finita sotto i riflettori per il delitto della 26enne, uccisa nella sua villetta di via Leopardi il 13 agosto 2007. Per l'assassinio è stato condannato a 16 anni di carcere l'allora fidanzato, Alberto Stasi, nonostante l'indagine, disseminata da errori macroscopici e testimonianze a discarico ignorate, non sia riuscita a inchiodare Stasi, sbattuto in galera con un processo indiziario senza Dna, movente nédel delitto, e lo stravolgimento di ben due assoluzioni all'appello bis.