L’Ariete non si ferma. Vittoria convincente

gioca da grande squadra e per il Valdarno non c’è niente da fare. Gara solida per la Pallavolo Prato nel palazzetto dell’Unomaglia nel match valido per il campionato nazionale femminile di serie B2. Le ragazze del Pvp non lasciano mai spazio alle padrone di casa per stare in partita e chiudono con un netto 3-0, che significa tre punti e a volare in classifica. Prato scende in campo senza Cecchi, e con Grucka e Lunardi in diagonale, Palandri e Mattei al centro, Nesi e Furlan di banda e Conticini libero. L’inizio di partita è equilibrato, poi il Pvp piazza il break sul 10-14, contiene sul 15-19 e chiude la frazione con una Nesi sugli scudi per 19-25. Più equilibrata la seconda frazione in cui Valdarno regge fino al 15-16. Qui si assiste a un break laniero firmato da Furlan e Lunardi per il 17-20.