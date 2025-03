Ilrestodelcarlino.it - L’Archivio storico chiude per un mese: interventi per la sicurezza

Alcomunale, situato a Palazzo dei Musei, in viale Vittorio Veneto 5, sono in programma lavori di messa inche comporteranno la chiusura al pubblico della struttura per circa un, a partire da martedì 1 aprile. "I lavori – spiegano dal Comune – riguardano gli arredi storici e prevedono l’innalzamento della balaustra dei soppalchi, il consolidamento delle scale a chiocciola e lo spostamento di alcuni ripiani per ottimizzare gli spazi nella collocazione di filze e registri". In particolare, in quanto elemento caratteristico e indispensabile delcomunale, "il piano soppalcato sarà oggetto di un intervento che, conservando la struttura originaria, prevede l’innalzamento dell’altezza della balaustra, in osservanza della normativa in materia di altezza di parapetti in luoghi pubblici e di lavoro".